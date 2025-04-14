التحريات تكشف تفاصيل نشوب حريق في سنتر تعليمي بالدقي

تسلمت جهات التحقيق التحريات، حول حريق نشب أعلى عقار بشارع إيران بمنطقة الدقي، وتبين أن الحريق محدود نشب بالطابق الأخير بالعقار ولم يسفر عن خسائر بشرية أو إصابات.

وتبين من المعاينة أن العقار يعتبر مبنى خدمي يضم جريدة خاصة وسنتر تعليمي.

حريق بشارع إيران

تلقي المقدم حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة الدقي بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق بعقار بشارع إيران بدائرة القسم.

وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.