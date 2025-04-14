السيطرة علي حريق سوبر ماركت بالفيوم دون مصابين

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الفيوم من السيطرة علي حريق شب في "سوبر ماركت" بمساكن السليين، التابعة لمركز سنورس، ولم يسفر الحريق عن وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بنشوب حريق في "سوبر ماركت" بمساكن السلفيين بمركز سنورس، وعلي الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الحماية المدنية والاسعاف إلى مكان الحادث، وتبين أنه شب بسوبر ماركت بمنزل مكون من طابق واحد، وتم السيطرة علي الحريق وإخماد النيران دون وقوع إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.