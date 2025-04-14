وزير الخارجية العراقي: نأمل في انتهاء حوار طهران وواشنطن باتفاق مبدئي

قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بغداد تأمل في استمرار الحوار بين طهران وواشنطن بما يفضي إلى اتفاق مبدئي.. وأي بديل سيكون كارثيا على المنطقة والعالم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وأكد وزير الخارجية العراقي، أنّ استقرار سوريا يعد عاملا حاسما لاستقرار المنطقة بأسرها، محذرًا من أن التدخلات الخارجية والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقدان المشهد وتزيد حدة التوتر.