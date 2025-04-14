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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

وزير الخارجية العراقي: نأمل في انتهاء حوار طهران وواشنطن باتفاق مبدئي

وزير الخارجية العراقي
وزير الخارجية العراقي
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قال وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، إن بغداد تأمل في استمرار الحوار بين طهران وواشنطن بما يفضي إلى اتفاق مبدئي.. وأي بديل سيكون كارثيا على المنطقة والعالم، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وأكد وزير الخارجية العراقي، أنّ استقرار سوريا يعد عاملا حاسما لاستقرار المنطقة بأسرها، محذرًا من أن التدخلات الخارجية والاعتداءات الإسرائيلية على سوريا تعقدان المشهد وتزيد حدة التوتر.

وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين طهران وواشنطن