ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

ماكرون: أكدت للرئيس الفلسطيني ضرورة استئناف وقف إطلاق النار بقطاع غزة

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في اتصال هاتفي ضرورة استئناف وقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمل على إيصال المساعدات بشكل فوري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.
وواصل ماكرون: "شددت على ضرورة تشكيل حكومة ذات مصداقية والعمل على إصلاح السلطة الفلسطينية".

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون محمود عباس ابو مازن غزة وقف اطلاق النار