ماكرون: أكدت للرئيس الفلسطيني ضرورة استئناف وقف إطلاق النار بقطاع غزة

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه أكد للرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن في اتصال هاتفي ضرورة استئناف وقف إطلاق النار بقطاع غزة والعمل على إيصال المساعدات بشكل فوري، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل.

وواصل ماكرون: "شددت على ضرورة تشكيل حكومة ذات مصداقية والعمل على إصلاح السلطة الفلسطينية".