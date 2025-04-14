وزيرة التنمية المحلية تشارك في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم في الحفل الختامي الذى أقامه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية الممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى في 6 محافظات ( الإسكندرية – بورسعيد – الشرقية – المنوفية – الجيزة – أسيوط ) وذلك بأحد الفنادق بالقاهرة بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة و السيد / باسل رحمى رئيس جهاز تنمية المشروعات وسفيرة الاتحاد الأوروبى بالقاهرة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر وممثلي شركاء التنمية في مصر ونواب المحافظين وممثلي عدد من الوزارات .

وخلال كلمتها في الحفل، أعربت وزيرة التنمية المحلية عن خالص امتنانها لكل من ساهم في نجاح هذا البرنامج من شركاء التنمية الدوليين والمحليين، والمحافظين، والمسؤولين التنفيذيين، والقيادات المحلية، وكل مواطن شارك بفكر أو جهد بما يساهم في الارتقاء بمستوي الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأشارت د.منال عوض إلى أن المحافظات الـ6 المستهدفة في برنامج المنحة شهدت تنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية وتضمنت تنفيذ شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، رصف الطرق بالأسفلت، وتبليط الشوارع بالإنترلوك وترميم وصيانة المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى إنشاء سوق تجاري متكامل ، مشيرة إلى أنه من خلال هذا البرنامج ، لم نعمل فقط على تطوير البنية التحتية، بل دعمنا أيضًا جهود التنمية المحلية من خلال توفير آلاف فرص العمل للعمالة غير المنتظمة، وتحسين جودة الحياة لما يقرب من مليوني مواطن في المناطق المستهدفة .

وفي ختام الحفل تسلمت وزيرة التنمية المحلية درع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من باسل رحمي تقديرا لجهود الوزيرة في دعم ولنجاح برنامج التنمية المجتمعية.

شاركت الدكتورة منال عوض مع الدكتورة ياسمين فؤاد و باسل رحمي في تكريم عدد من السادة المحافظين وشركاء التنمية.