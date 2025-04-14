الأحد.. ”الصحفيين” تعقد ندوة لمناقشة “صوت من الماضي” لحسام أبو العلا

تنظم اللجنة الثقافية والفنية بنقابة الصحفيين، في السادسة من مساء الأحد المقبل الموافق 20 أبريل، ندوة لمناقشة المجموعة القصصية “صوت من الماضي” للكاتب الصحفي حسام أبو العلا، وذلك بقاعة محمد حسنين هيكل بالدور الرابع بمقر النقابة.

الندوة تُقام بقاعة حسنين هيكل وتديرها الكاتبة شاهيناز الفقي

ويشارك في الندوة عدد من أبرز أساتذة الأدب والنقد، من بينهم الدكتور عوض الغباري، أستاذ الأدب العربي بجامعة القاهرة، والدكتور عزوز علي إسماعيل، أستاذ البلاغة والنقد المساعد، والدكتورة إيمان سند، الكاتبة والناقدة الأدبية. وتدير اللقاء الكاتبة والأديبة شاهيناز الفقي.



وتأتي الندوة في إطار الأنشطة الثقافية والفكرية التي تنظمها اللجنة برئاسة الزميل محمود كامل، وكيل النقابة، وتحت إشراف الزميل جمال عبد الرحيم، السكرتير العام.