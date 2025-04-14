ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بـ21 طلقة مدفعية.. مراسم استقبال رسمية للرئيس السيسي في قصر بيان بالكويت

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأمير الكويت الشيخ مشعل، إلى قصر بيان، حيث كان في استقباله موكب كبير وضربت المدفعية الكويتية 21 طلقة ترحيبا بالرئيس السيسي.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى دولة الكويت، في ثاني محطات جولته الخليجية، حيث كان في استقبال الرئيس بالمطار الأميري الأمير مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد محمد الصباح ولي عهد الكويت، والشيخ فهد يوسف الصباح رئيس مجلس الوزراء بالإنابة.

وترحيبا بوصول الرئيس إلى دولة الكويت؛ رافق عدد من الطائرات الحربية الكويتية الطائرة المقلة للرئيس عند دخولها الأجواء الكويتية، كما اصطف أطفال الكشافة الكويتية عند خروج الرئيس من المطار الأميري حاملين أعلام الدولتين الشقيقتين، في مشهد يعكس عمق الروابط الأخوية بين البلدين.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي قطر الكويت