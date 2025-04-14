جنوب الدلتا للكهرباء تواصل حملاتها لضبط سارقي التيار بشبين الكوم

قاد المهندس حسن البيلي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، حملة ميدانية جديدة من حملات الضبطية القضائية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2025، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء لمواجهة سرقات التيار الكهربائي والحفاظ على الشبكة القومية.

مرافقة قيادية ميدانية ودعم فني

رافق رئيس مجلس الإدارة في الحملة المهندسة آمال بركات، رئيس قطاع كهرباء المنوفية، حيث استهدفت الجولة عددًا من المواقع والمشتركين لضبط حالات التعدي على التيار، بما يسهم في تقليل نسب الفقد الفني والتجاري، إلى جانب تحصيل مستحقات الشركة الناتجة عن المخالفات المكتشفة.

مشاركة موسعة من قيادات الشركة

وضمت اللجنة الميدانية عددًا من قيادات الشركة في مقدمتهم المهندس أحمد سامي، مدير عام هندسات قويسنا، والمهندس محمود عبد المعطي، مدير فرع كهرباء شبين الكوم، والمهندس سامح فؤاد، رئيس قسم العدادات، إلى جانب الأستاذ محمود أحمد محمد، مدير متابعة مكتب رئيس القطاع، والأستاذ عماد قبال، رئيس إيرادات مدينة شبين الكوم، والأستاذ حازم شوقي، رئيس إيرادات مركز شبين الكوم.

التزام بمواجهة التعديات وتحقيق العدالة

وأكد المهندس حسن البيلي أن حملات الضبطية القضائية مستمرة في مختلف أنحاء نطاق الشركة، وفق خطة محكمة تهدف إلى التصدي الحاسم للتجاوزات على الشبكة الكهربائية، وتحقيق العدالة في استهلاك التيار، بما يضمن وصول الخدمة إلى مستحقيها دون هدر أو تلاعب.

وأوضح أن الشركة ماضية في تطبيق القانون على المخالفين دون تهاون، انطلاقًا من مسؤوليتها في حماية المال العام وضمان كفاءة الخدمة المقدمة للمواطنين.

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