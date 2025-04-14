محمد رمضان يرتدي "بدلة رقص" في مهرجان كوتشيلا بأمريكا.. والمهن الموسيقية ترد| شاهد

تصدرت صور محمد رمضان مواقع التواصل بسبب إطلالته خلال مشاركته في مهرجان كوتشيلا ليصبح أول فنان مصري يشارك في هذا الحدث العالمي والذي يقام في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

بدلة رقص الفنان محمد رمضان

وتعرض النجم لانتقادات حادة على مواقع التواصل بعد أن ظهر وهو يرتدي ما يشبه بـ "بدلة رقص"؛ وبدأ الفنان الحفل بـ "ثقة في الله رقم 1 وثقة في الله نجاح.. مصر"إلى جانب تقديم مجموعة من أغانيه والتف بعلم مصر على المسرح؛ لكن إطلالته أثارت الجدل خاصة وأنها تشبه "بدل الرقص"؛ بعد أن ارتدى توب ذهبي وبنطلون أسود ووشاح "مفتاح الحياة".

أول رد من نقابة المهن الموسيقية على بدلة رقص الفنان محمد رمضان

نقابة المهن الموسيقية ردت على الجدل المُثار حول الفنان محمد رمضان وارتدائه "بدلة رقص " وقال طارق مرتضى متحدث النقابة في بيان صحفي: إن محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وأن نقابة المهن التمثيلية الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمسائلة كما أن الحفلات التي تقام داخل مصر بتصاريح للحفل الواحد طبقا لبروتوكول إتحاد النقابات “الموسيقية والتمثيلية والسينمائية”.

بلاغ ضد محمد رمضان مهرجان كوتشيلا

في السياق ذاته، تقدمت مُحامية ببلاغ للنائب العام ضد الفنان محمد رمضان؛ تتهمه بإهانة العلم المصري وظهوره بإطلالة غريبة، وتضمن البلاغ اتهام الفنان بالتعدي على قيم وعادات المجتمع وإهانة العلم المصري بعد ظهوره بإطلالة شبيهة ببدلة الرقص، وأنه استخدم علم ورمز مصر وربطه بصورة حقيرة ومحتوى متدن.