وكيل وزارة الصحة بسوهاج يشارك بالجلسة العامة بمجلس النواب

شارك الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، بفاعليات الجلسة العامة للجنة الصحة، وكذلك ايضا شارك بلجنة الإقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وذلك لمناقشة المقترح المقدم من النائب أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس النواب عن دائرة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج، وبحضور اللواء ا. ح أحمد السايس السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج والنائب محمود ابوالخير عضو مجلس النواب عن مركز البلينا بسوهاج.



جدير بالذكر ان القطاع الصحي بالمحافظة، شهد أخر 6 أشهر تطور ملحوظ علي جميع المستويات كان أبرزها تشغيل قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام وافتتاح وحدة الحروق والجراحات التكميلية بمستشفى سوهاج العام وإعادة إفتتاح وتشغيل المركز العلاجي المتميز بشطورة، التشغيل الجزئي لمستشفى طما المركزي حيث تم تشغيل 17 عيادة خارجية بمختلف التخصصات ،

كما تم تشغيل وتفعيل العمل بوحدة ال ms التصلب المتعدد وافتتاح قسم جراحات العظام بمستشفى سوهاج العام.



إضافة إلي زيادة أسرة العناية المركزة بمستشفيات طهطا العام وجهينة المركزي والحضانات وأسرة العناية المتوسطة، وكذلك تشغيل عدد من وحدات طب الأسرة والتي تم تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.