محافظ سوهاج يتفقد رصف طريق جرجا بندار العسيرات بطول "9 كيلو متر"

أجرى اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم، جولة ميدانية تفقد خلالها أعمال الرصف بطريق "جرجا – بندار العسيرات"، والتي تم تنفيذها بطول 9 كيلومتر، بدءًا من أمام بوابة مصانع سكر جرجا باتجاه الشمال، رافق المحافظ خلال الجولة كل من المهندس محمد عبد العاطي، مدير عام الهيئة العامة للطرق والكباري بسوهاج، وعاطف الصمطي، رئيس مركز ومدينة المنشاة.

لتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز

واستمع المحافظ إلى شرح تفصيلي حول أعمال الرصف التي تم الانتهاء منها، مشيدًا بجودة التنفيذ، ومؤكدًا على أهمية الطريق في دعم الحركة المرورية وخدمة المواطنين بمراكز جنوب المحافظة، ووجّه المحافظ بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبدء في تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع، والتي تمتد لمسافة 6 كيلومتر إضافية باتجاه الشمال، لربط الطريق بالمحاور الرئيسية وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.

وأكد المحافظ حرص المحافظة على دعم مشروعات البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات.