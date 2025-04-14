5 مايو.. إعلان الفائزين بجائزة رجائي عطية لشباب المحامين وتسليم الجوائز

حددت اللجنة المنظمة لجائزة رجائي عطية التشجيعية السنوية لشباب المحامين، يوم الخامس من مايو المقبل، موعدًا لإقامة الحفل السنوي والذي يشهد إعلان أسماء الفائزين بالجوائز الثلاث الأولى، ومناقشة الأبحاث المقدمة من الفائزين من قِبل لجنة التحكيم، إلى جانب تسليم الجوائز.

قائمة قصيرة تضم 12 بحثًا

وكانت لجنة التحكيم قد انتهت إلى اختيار قائمة قصيرة تضم 12 بحثًا، تم ترشيحها للفوز من بين 38 بحثًا استوفت شروط المسابقة.

وجاءت الأسماء المرشحة للفوز وفق الترتيب الأبجدي على النحو التالي: "حاتم علي حسن محمد، خيري فخري محمود (وشهرته خيري حسان)، صلاح إمام خميس، محمد إبراهيم عبدالحميد، محمد عبدالرحمن زيدان، محمد عبدالمعبود جمعة، محمود فاروق سيد شعبان، محمود يحيى عرابي، مصطفى جمال أحمد، مصطفى محمد عباس، مؤمن عبدالعال محمد، ونيرمين إبراهيم حامد".

تشجيع البحث القانوني

وتُعد جائزة رجائي عطية التشجيعية لشباب المحامين إحدى المبادرات المعنية بتشجيع البحث القانوني وتنمية المهارات المهنية والمعرفية لدى شباب المحامين في مصر. وتحمل الجائزة اسم الراحل رجائي عطية، نقيب المحامين الأسبق وأحد أعلام المهنة، تكريمًا لإسهاماته الكبيرة في المجالين القانوني والنقابي. وتستهدف الجائزة تحفيز الشباب على التفكير النقدي والبحث العلمي في قضايا المهنة، وتُمنح سنويًا لأفضل الأبحاث القانونية التي تستوفي معايير الابتكار والجدية والمعالجة المتعمقة للموضوعات المطروحة.