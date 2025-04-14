محمد رمضان يرد على انتقاد الإذاعة الإسرائيلية لملابسه في أمريكا

رد الفنان محمد رمضان عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، على الإذاعة الإسرائيلية بعدما هاجمت الملابس التى قام بارتدائها فى حفله بأمريكا.

وقال محمد رمضان: "حق الرد على الإذاعة الإسرائيلية.. لبسي في كوتشيلا تصميم المصرية فريدة تيمراز والصدرية مستوحاة من تماثيل ملوك الفراعنة وصممتها بالعملة المصرية الفضة وأضافت عليها كب أسود فرعوني.. بس السؤال بأمانة يا إسرائيل كان غير موفق وزعلكم ؟ وهل علم مصر في أمريكا فرحكم؟”.

انتقدت الإذاعة الإسرائيلية ظهور الفنان محمد رمضان حبث قالت: “تجاوز الخطوط الحمراء وسقط في فخ الابتذال الاستعراضي”.

محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره في مهرجان كوتشيلا

تصدر الفنان محمد رمضان التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره أمس خلال حفله في مهرجان الموسيقى الشهير Coachella في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.

رد فعل الجمهور بعد ظهور محمد رمضان في حفله الأخير

تعددت ردود أفعال الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تحمل السخرية والإندهاش حيث كتب أحدهم: «يعني إيه اللي انت عامله ده يا نمبر وان؟»، بينما تساءل آخر: «هو الفنان لابس إيه؟!»، وشارك البعض صوره مع تعليقات مثل «ايه يارمضان بقي دا يا رمضان !»، “أنت محمد رمضان ولا الراقصة”، “اللبس دا مش حلو يا فنان”.

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور

تجاهل الفنان محمد رمضان غضب الجمهور وقرر الرد على طريقته الخاصة، من خلال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: “الصورة دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان نروح السينما، وبعدها ناكل كشري ونموت من الضحك، ماكنش عندي أي مسئوليات غير الدراسة”.

وتابع محمد رمضان:"أما الصورة دي النهاردة قدام مطار خاص في أمريكا، وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP، وباكل سوشي في الجو الحمد لله. بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان والله ما هزار، لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي، من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي".

تفاصيل إطلالة محمد رمضان في مهرجان الموسيقى الشهير Coachella

ظهر الفنان محمد رمضان بقطعة علوية «توب» مزينة بسلاسل معدنية وقطع ذهبية واكسسوارات، بطراز يشبه الأزياء الفرعونية مع لمسة جريئة، حيث وصفها الجمهور “ببدلة الراقصات” وأكمل الإطلالة بإكسسوارات لامعة ونظارة شمسية، مع لوك مسرحي لافت يناسب أجواء المهرجان.