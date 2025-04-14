أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

الإثنين 14/أبريل/2025 - 04:44 م

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تفاوتات بسيطة في الأسعار بين المناطق المختلفة بسبب تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار. وتواصل الأسواق متابعة تطورات الأسعار في ظل الطلب المتزايد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة والأسواق

الدواجن البيضاء: سجل سعر الكيلو في البورصة 80 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بنحو 100 جنيه حسب المنطقة.

الدواجن الساسو: بلغ سعر الكيلو 86 جنيهًا في البورصة، وتُباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أمهات الدواجن البيضاء: سجلت 65 جنيهًا للكيلو، في مؤشر على استقرار السوق.

الدواجن البلدي: سجل الكيلو 119 جنيهًا في البورصة، ويصل إلى 140 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة والتاجر.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض: سجل 36 جنيهًا للعدد، بينما تراوح سعره في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: سجل نحو 18 جنيهًا، وسعر "ساسو بيور" بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: تراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

الكتكوت المشعر: سجل من 6.75 إلى 7.25 جنيهًا.

الكتكوت الهجين: سجل نحو 9 جنيهات.

الكتاكيت في القطعان: تراوحت بين 38 و38.5 جنيها.

أسعار البيض اليوم

البيض البلدي: سجلت كرتونة البيض بين 160 و165 جنيها.

البيض الأحمر: تراوحت الأسعار بين 160 و165 جنيها.

البيض الأبيض: تراوحت كرتونة البيض بين 155 و160 جنيها.