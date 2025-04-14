ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الفراخ والكتاكيت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025

الدواجن
الدواجن
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

شهدت أسعار الدواجن والكتاكيت اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 حالة من الاستقرار النسبي، مع تفاوتات بسيطة في الأسعار بين المناطق المختلفة بسبب تكاليف النقل وهوامش الربح لدى التجار. وتواصل الأسواق متابعة تطورات الأسعار في ظل الطلب المتزايد مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

أسعار الدواجن اليوم في البورصة والأسواق

الدواجن البيضاء: سجل سعر الكيلو في البورصة 80 جنيهًا، ويصل إلى المستهلك بنحو 100 جنيه حسب المنطقة.

الدواجن الساسو: بلغ سعر الكيلو 86 جنيهًا في البورصة، وتُباع للمستهلك بنحو 100 جنيه.

أمهات الدواجن البيضاء: سجلت 65 جنيهًا للكيلو، في مؤشر على استقرار السوق.

الدواجن البلدي: سجل الكيلو 119 جنيهًا في البورصة، ويصل إلى 140 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة والتاجر.

أسعار الكتاكيت اليوم

الكتكوت الأبيض: سجل 36 جنيهًا للعدد، بينما تراوح سعره في الشركات بين 49 و56.5 جنيهًا.

الكتكوت الساسو: سجل نحو 18 جنيهًا، وسعر "ساسو بيور" بين 13 و14 جنيهًا.

الكتكوت البلدي الحر: تراوح بين 6.5 و7 جنيهات.

الكتكوت المشعر: سجل من 6.75 إلى 7.25 جنيهًا.

الكتكوت الهجين: سجل نحو 9 جنيهات.

الكتاكيت في القطعان: تراوحت بين 38 و38.5 جنيها.

أسعار البيض اليوم

البيض البلدي: سجلت كرتونة البيض بين 160 و165 جنيها.

البيض الأحمر: تراوحت الأسعار بين 160 و165 جنيها.

البيض الأبيض: تراوحت كرتونة البيض بين 155 و160 جنيها.

أسعار الفراخ اليوم كتاكيت وبيض الدواجن البيضاء سعر البيض اليوم بورصة الدواجن