خلال زيارته للقاهرة.. وزير العمل التركي يزور دار القرآن الكريم بمركز مصر الثقافي الإسلامي

قام وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، إشق هان، بجولة ميدانية رفيعة المستوى شملت عددًا من أبرز المعالم الحضارية والدينية في مصر، يرافقه السفير التركي بالقاهرة صالح موطلو شن.

استهل الوزير زيارته بجولة داخل المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، حيث تعرّف على كنوز الحضارة المصرية القديمة والتماثيل التاريخية التي تؤكد ريادة مصر الحضارية عبر العصور، برفقة مرشد سياحي متخصص قدّم شرحًا وافيًا حول مقتنيات المتحف ومراحل تجهيزه لافتتاحه المرتقب.

وزير العمل يزور دار القرآن الكريم داخل الجامع المصري الكبير

كما زار الوزير والسفير دار القرآن الكريم داخل الجامع المصري الكبير بمركز مصر الثقافي الإسلامي، حيث وقّع في الكتاب التذكاري، معربًا عن إعجابه الكبير بهذا المشروع الروحي الفريد الذي يجسد روح الحضارة الإسلامية. ووجّه الوزير الشكر لكل من ساهم في إنجاز هذا العمل، مشيدًا بسرعة تنفيذه بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، كما أثنى على الجهد المبذول في نقش المصحف الشريف على ألواح الرخام، ما يخلّد كتاب الله للأجيال القادمة.

من جهته، وصف السفير صالح موطلو شن الزيارة بأنها "ناجحة ومثمرة"، مشيرًا إلى أن العلاقات بين القاهرة وأنقرة تشهد تطورًا متسارعًا، وأن هناك زيارات وزارية مرتقبة من تركيا إلى مصر قريبًا، خاصة في مجالات التشغيل والعمل.

زيارة بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين

وكانت القاهرة استقبلت القاهرة وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد إشيق هان، والوفد المرافق له، في زيارة رسمية بهدف تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجالات العمل والتشغيل.

وخلال المباحثات، ناقش الجانبان خطة عمل اتفاقية التعاون التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أنقرة في الرابع من سبتمبر الماضي، بالإضافة إلى متابعة أعمال اللجنة المشتركة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية. كما تناولت المباحثات سبل التعاون الثنائي في إطار منظمة العمل الدولية.

كما وجّه الوزير التركي دعوة رسمية إلى نظيره المصري لزيارة أنقرة، ومن المنتظر أن تتم الزيارة خلال الأشهر المقبلة، في إطار تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.

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