محافظ أسوان يفاجئ محطة وقود بعد ورود معلومات عن صرف محروقات دون تصريح

وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، أثناء مروره الميدانى اليومى، إنذارًا أخيرًا لأحد محطات الوقود بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام قرية خور أبو سبيرة خلال زيارته المفاجئة لها، وذلك بعد ورود معلومات بقيام المحطة بصرف محروقات بدون تصاريح معتمدة من مديرية التموين، وخاصة للأنشطة المخالفة.

محافظ أسوان يفاجئ محطة وقود بعد معلومات صرف محروقات دون تصاريح معتمدة

تشكيل لجنة من إدارة الحوكمة للتفتيش على المحطة

وكلف محافظ أسوان الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بتشكيل لجنة بالمرور الميدانى والتفتيش على محطة الوقود للتأكد من مدى إلتزامها بصرف مختلف أنواع الوقود طبقًا للتصاريح الرسمية.

وخلال تفقده للمحطة طالب الدكتور إسماعيل كمال المسئول عنها بمراجعة دفتر التوريد والصرف، مشددًا على تدوين أسعار المواد البترولية الجديدة على شاشات ماكينات التعبئة، مع عدم السماح بالتعبئة للسيارات الخاصة بالشركات أو المحاجر التى ليس لديها تصاريح رسمية ومعتمدة للقضاء على أى محاولات لخلق السوق السوداء.

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