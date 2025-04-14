الإثنين 14/أبريل/2025 - 04:40 م

شهدت أسعار اللحوم اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، حالة من الاستقرار في عدد من المنافذ الحكومية الثابتة والمتحركة، بينما سجلت ارتفاع ملحوظ في محال الجزارة والأسواق المحلية، وسط إقبال متنوع من المواطنين بحسب القدرة الشرائية.

أسعار اللحوم اليوم المتداولة في الأسواق

اللحوم في المنافذ الثابتة والمتحركة: 290 جنيها للكيلو

اللحوم البلدية في محال الجزارة: 380 جنيها للكيلو.

الكفتة البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

اللحم المفروم البلدي: 280 جنيهًا للكيلو.

اللحوم المجمدة: 250 جنيهًا للكيلو.

اللحوم الهندي المجمد: 240 جنيهًا للكيلو.

لحم بتلو بلدي: 500 جنيه للكيلو.

لحم بتلو مستورد: 240 جنيهًا للكيلو.

السجق البلدي: 350 جنيهًا للكيلو.

الكتف الضاني المستورد: 270 جنيهًا للكيلو.

الضاني البلدي: 520 جنيهًا للكيلو

السجق والبرجر الجملي: 380 جنيهًا للكيلو.

وتتفاوت أسعار اللحوم اليوم من مكان لآخر، وفي هذا الإطار تواصل وزارة التموين والجهات المعنية جهودها لضبط الأسعار وضمان توفير اللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، خاصة مع نهاية شهر رمضان وزيادة الطلب على اللحوم.