قام اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، بستوقاف عدد من سيارات السيرفيس الميكروباص التى تعمل على خطوط سير أسوان والمدن والمحافظات المجاورة بالطريق الزراعى الشرقى، للاستفسار من الركاب عن التعريفة الجديدة التى تم اعتمادها بعد زيادة أسعار الوقود وصدور قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية بها.

محافظ أسوان يستوقف سيارات السيرفيس للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة من المواطنين

وطالب الدكتور إسماعيل كمال المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى تجاوزات من السائقين لرفع قيمة التعريفة على خطوط السير المختلفة وذلك على الخط الساخن رقم 114 أو أرقام غرفة العمليات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ( 0972483115 / 0972483116 ).

تكثيف الجولات على مواقف السيرفيس للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة

وكلف محافظ أسوان المسئولين بإدارات المرور والمواقف والوحدات المحلية لتكثيف الجولات على مواقف السيرفيس للتأكد من إلتزام السائقين بالتعريفة المقررة، ووضع الملصقات والإستيكرات الموضح والمدون بها التعريفة الخاصة بخطوط السير على زجاج السيارات لتعريف المواطنين من الركاب بها بالشكل المطلوب.

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