نقابة المعلمين تنعى معلمة قنا ضحية حادث سير

نعت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة الأستاذ خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، ببالغ الحزن والأسى، المعلمة هبة أحمد عبد العاطي، معلمة اللغة العربية بمدرسة الشيخ مبارك التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية بمحافظة قنا، والتي توفيت إثر حادث سير أليم أثناء عودتها من المدرسة عقب انتهاء اليوم الدراسي.

وأفادت النقابة الفرعية للمعلمين بقنا أن المعلمة تم نقلها إلى مستشفى نجع حمادي في محاولة لإنقاذها، إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة متأثرة بإصابتها.

وقد وجّه نقيب المعلمين، خلف الزناتي، بسرعة تقديم الدعم اللازم لأسرة الفقيدة، وكلف الأستاذ شاكر أبو بكر، رئيس النقابة الفرعية بقنا، بالتواجد في المستشفى لمتابعة الإجراءات القانونية والإنسانية، وتقديم واجب العزاء وإنهاء مستحقاتها المالية في أسرع وقت.

وتقدّمت النقابة العامة للمهن التعليمية بخالص التعازي والمواساة لأسرة الفقيدة، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته، ويلهم أهلها وزملاءها الصبر والسلوان.