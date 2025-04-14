

حرص اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، على الاستماع إلى مشاكل المزارعين فى لقاؤه معهم لسرعة وضع الحلول الفورية لها وفقًا للإمكانيات المتاحة، وذلك من أجل الوقوف على المطالب والإحتياجات الجماهيرية للمزارعين بقرى مشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة، وفى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوفير حياة كريمة للمواطنين، وتحسين مستوى المعيشة لهم.

محافظ أسوان يستمع لمطالب مزارعي وادي النقرة ويوجه بتلبيتها وفقًا للإمكانيات المتاحة

تلبية إحتياجات المزارعين من مياه الرى للمحاصيل الصيفية

وخلال اللقاء بحضور أيمن فؤاد عضو مجلس النواب، واللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، ومحمد عبد العزيز رئيس المدينة، فضلًا عن مسئولى المراقبة العامة للتنمية والتعاون بمصر العليا، أكد الدكتور إسماعيل كمال على أنه قام بالتواصل مع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى للعمل على إنتظام رى الأراضى الزراعية من محطات وادى النقرة الـ 11، والتى يتم عمل الصيانة الدورية لها وتوفير قطع الغيار للوحدات والطلمبات، وهو ما ساهم فى توصيل خدمة الرى بشكل ثابت للمحاصيل الشتوية، وسنعمل لتنفيذ هذا النهج أيضًا لتلبية إحتياجات المزارعين من مياه الرى للمحاصيل الصيفية.

وأوضح محافظ أسوان بأنه سيقوم بالتنسيق مع وزير الزراعة وإستصلاح الأراضى الدكتور علاء فاروق لتوفير الأسمدة لبعض المحاصيل الزراعية الإستراتيجية بشكل كافى مثل محصول القصب داخل قرية الحكمة، وباقى قرى وادى النقرة حتى يتنسى الوصول لأفضل إنتاجية، وفى نفس الوقت سيتم عقد لقاء موسع لعرض كافة المطالب فى حضور الأجهزة التنفيذية للعمل على تلييتها بالشكل المطلوب سواء فيما يتعلق بالرى أو الصحة أو التعليم أو الشباب والرياضة أو التموين أو الكهرباء.

فيما قدم المزارعين شكرهم لمحافظ أسوان على زيارته الميدانية المتتالية للتعرف عن قرب على المشاكل والشكاوى الخاصة بالمنتفعين.

معربين عن تقديرهم للقرارات التى يتخذها المحافظ بما يصب فى صالح المواطنين.

1000227667

1000227668

1000227663