بعد انتقاده هجرة الأطباء خارج البلاد.. خالد أمين يرد على عمرو أديب: حق دستوري

رد الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، على تصريحات الإعلامي عمرو أديب، بشأن كون الأطباء يحصلون على تعليمهم وتدريبهم مجانا في المستشفيات المصرية، ثم يهاجرون للعمل بالخارج.

الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء يرد على عمرو أديب

وقال الدكتور خالد أمين، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: "الدولة لم تعلم الأطباء مجانًا، بل هو حق دستوري ومن ضرائب المواطنين وجيوبهم.. حتى التعليم المجاني الآت لم يعد مجانيًا إلا شكلا، فالأطباء يتعلمون أكثر من خلال الدورات والكورسات والبرامج التدريبية الخارجية والاشتراك في المجلات العلمية وحتى شراء الكتب لا توفره الجامعات".

وأضاف الدكتور خالد أمين: "أطباء الجامعات الخاصة يتعلمون على حسابهم وكذلك الأهلية فلا يستقيم حديثك تجاههم.. لو عاوز الأطباء تدفع قبل السفر وهذا أمر غير دستوري وتمييزي استغرب طرحه من شخص المفترض أنه قارئ جيد لدستور، هل تستطيع تنفيذه على المعلمين والتجاريين والمهندسين والإعلاميين والصحفيين والتعليم الصناعي وغيرهم لأنهم جميعا تعلموا علي حساب الدولة على حد قولك".

وتابع الدكتور خالد أمين: “هذا الأمر هو ميزة للأطباء تجعل المجتمع كله يتكافل في تكاليف دراستهم وكذلك تدريبهم وهذه الميزة تستمر لصالحهم لدفع أجور مناسبة وعالية وتوفير بيئة مناسبة ومنح ومزايا لا تضييقات ومنع.. الدولة يجب أن تعوض الأطباء عن الدراسة الصعبة والسنوات الإضافية والضغط العصبي والطريق الصعب وليس العكس”.

عمرو أديب ينتقد هجرة الأطباء خارج البلاد

وفي هذا السياق، انتقد الإعلامي عمرو أديب هجرة الأطباء المصرية خارج البلاد، خلال تقديمه لبرنامجه التليفزيوني “الحكاية”، وقال: "الأطباء معظمهم لم يدفعوا مصروفات التعليم في مصر، بالإضافة إلى أنه يتم تدريبهم في المستشفيات مجانا"، مضيفا: "بعد كل ده بيهاجروا للخارج".