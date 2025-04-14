المصرية للاتصالات تقدم التعازي في وفاة والدة المهندس محمد شمروخ

تقدمت الشركة المصرية للاتصالات، الرئيس التنفيذي، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية، وجميع العاملين، بخالص العزاء والمواساة إلى المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، في وفاة والدته.

كما أعربت الشركة عن خالص تمنياتها بأن يتغمد الله الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أسرتها وذويها الصبر والسلوان.

وكان المهندس محمد شمروخ قد أعلن وفاة والدته عبر صفحته الرسمية على فيسبوك يوم السبت الموافق 12 أبريل 2025.

وقد أقيمت صلاة الجنازة بمسجد السيدة نفيسة، فيما سيقام العزاء اليوم الإثنين بمسجد المشير طنطاوي في قاعة السلام.