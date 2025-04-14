مهرجان كان السينمائي يكشف عن أفلام مسابقة "أسبوع النقاد"

كشف مهرجان كان السينمائي، عن القائمة الكاملة للأفلام المشاركة في قسم "أسبوع النقاد" في نسخته الرابعة والستين، والمقام خلال الفترة من 14-22 مايو المقبل.

مهرجان كان السينمائي وأفلام أسبوع النقاد

بإشراف المديرة الفنية آفا كاهين ولجنة اختيارها، تضمّ قائمة الأفلام 11 فيلمًا روائيًا طويلًا، ستة منها من إخراج نساء. وقد تقدّم ما يصل إلى 1000 فيلم من 102 دولة للمشاركة في أسبوع النقاد لهذا العام. وتُخصّص هذه القائمة للأفلام الروائية الطويلة الأولى والثانية، وتُقام بالتزامن مع مهرجان كان السينمائي.

تتضمن بعض الأفلام الأكثر ترقبًا في البرنامج فيلم "Left-Handed Girl"، وهو أول فيلم منفرد طويل للمخرج التايواني شيه تشينغ تسو، الذي شارك في كتابة الفيلم مع شون بيكر (الذي يشارك في إنتاجه أيضًا).

سيُسلّط أسبوع النقاد الضوء على المخرجات الفرنسيات الصاعدات في عروض خاصة، لا سيما أليس دوارد بفيلمها "Love Letters"، وهو فيلم درامي كوميدي يتناول الأمومة، من بطولة إيلا رومبف ومونيا شكري، ويدور حول زوجين مثليين ينتظران مولودهما الأول. يقول كاهين: "إحداهما حامل، والأخرى مضطرة لتبني الطفل الذي سيولد. تتوالى المغامرات، مما يُبرز شخصيات رائعة"، مضيفًا أن الفيلم "مليء بالفكاهة والحنان".

القائمة الكاملة لأفلام مسابقة أسبوع النقاد

المسابقة الرسمية

Sleepless City - جييرمو غالوي

Imago - ديني عمر بيتساييف

Kika - أليكس بوكين

Left-Handed Girl - تشييه تشيغ تسو

Nino - بولين لوكيس

A Useful Ghost - راتشابوم بونبونتششوك

Rietland - سفين بريسر

العروض الخاصة

(فيلم الافتتاح) Adam’s Interest - لورا واندل

Baise en ville - مارتن جوفات

Love Letters - أليس دووارد

(فيلم الختام) Dandelion’s Odyssey - موموكو سيتو