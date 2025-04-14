كأول باكورة للذهب الأصفر، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق أعلى معدلات من توريد كافة الكميات من هذا المحصول الإستراتيجى، ووسط أجواء من الفرحة ، أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إشارة البدء لموسم حصاد القمح لعام 2025 ، بقرية الحكمة بمشروع وادى النقرة بمركز نصر النوبة ، والتى تتميز بالتصنيف عالى الجودة من القمح .

محافظ أسوان يعطي إشارة بدء موسم حصاد القمح 2025 بوادي النقرة

ويبدأ الموسم من منتصف إبريل الحالى وحتى منتصف أغسطس المقبل.

وأثناء لقاءه مع المزارعين برفقه القيادات البرلمانية والتنفيذية بالمحافظة، أكد الدكتور إسماعيل كمال، أن الحكومة المصرية بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تسخر كافة إمكانياتها الهادفة لتعريف المزارعين وتوعيتهم بالمزايا العديدة التى سيحصلون عليها فى حالة إلتزامهم بتسليم كافة كميات القمح .

المستهدف 600 ألف طن قمح

وأوضح محافظ أسوان بأن المواقع التخزينية على مستوى المحافظة تقوم بإستلام الكميات الموردة من أجل الوصول إلى المستهدف بواقع 600 ألف طن وذلك بعد أن تم زيادة المساحات المنزرعة بمحصول القمح لهذا العام إلى 409 و 547 فدان .

وتجدر الإشارة إلى أن كميات القمح يتم إستقبالها داخل صومعة مطاحن أسوان بطاقة 6 ألاف طن ، بجانب 5 ألاف طن بشونة كوم أمبو ، بالإضافة إلى صومعة إدفو المركزية بطاقة 25 ألف طن ، علاوة على صومعة المفالسة بطاقة 60 ألف طن، وبنكر إدفو بطاقة 25 ألف طن، وبنكر المفالسة بطاقة 15 ألف طن، فضلاً عن صومعة الراجحى بتوشكى بطاقة 30 ألف طن .

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