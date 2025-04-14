وزير شئون المجالس النيابية: نرحب بالآراء ونرفض الخروج عن التقاليد البرلمانية

أكد المستشار محمود فوزى وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، أن مصر دولة كبيرة ومؤسسات الدولة تعمل بموجب المبدأ الدستورى الحاكم وهو الفصل بين السلطات .

القاعة البرلمانية تكفل الرأى والرأى الأخر

وقال المستشار محمود فوزي خلال الجلسة العامة اليوم والتى ناقشت الحساب الختامى لموازنة الدولة 2013-2024، أن المناقشات التى شهدتها الجلسة البرلمانية تضمنت ايضاحات وشملت ايجابيات وأيضا سلبيات، لاسيما وأن القاعة البرلمانية تكفل الرأى والرأى الأخر.

واستطرد الوزير محمود فوزى قائلا: الحكومة ترحب بجميع الآراء و ترفض ما لايتفق مع التقاليد البرلمانية .

تعليمات بمحاسبة المقصر

ووجه المستشار محمود فوزي الشكر للجهاز المركزى للمحاسبات، قائلا رئيس مجلس الوزراء أصدر كتابا لجميع الوزراء والمحافظين والمسئولين بالدولة لتنفيذ الملاحظات الواردة من الجهاز المركزى للمحاسبات، لافتا إلي صدور تعليمات بمحاسبة المقصر عن تنفيذ هذة الالتزامات .