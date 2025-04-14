«Ready to Work».. مبادرة بجامعة عين شمس لتأهيل طلاب السنوات النهائية لسوق العمل

يطلق مركز التوظيف بجامعة عين شمس النسخة الأولى من مبادرة "Ready to Work" خلال شهري أبريل ومايو 2025، بهدف دعم وتأهيل طلاب السنوات النهائية بالجامعة للالتحاق بسوق العمل، من خلال تطوير مهاراتهم المهنية وتعزيز جاهزيتهم للمرحلة القادمة بعد التخرج.

وتأتي المبادرة تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، و الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة أماني أسامة كامل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة نيفين عاصم، رئيس قطاع الابتكار والتدريب، وتحت إشراف الدكتورة علا سامي، مدير مركز التوظيف.

تفاصيل مبادرة جامعة عين شمس

وتهدف المبادرة إلى تقديم جلسات تدريبية مكثفة داخل جميع كليات الجامعة، تركّز على عدد من المهارات الأساسية المطلوبة في سوق العمل، من بينها: كتابة السيرة الذاتية بشكل احترافي، الاستعداد للمقابلات الشخصية، واستراتيجيات البحث عن وظيفة، إلى جانب مهارات توظيفية أخرى تعزز فرص الطلاب في الحصول على وظائف ملائمة.

ويشارك في تقديم الجلسات نخبة من خبراء الموارد البشرية ومديري التوظيف في كبرى الشركات، بما يضمن نقل الخبرات العملية المباشرة للطلاب، وربطهم بمتطلبات السوق بشكل واقعي.

وتأتي هذه المبادرة ضمن استراتيجية مركز التوظيف بجامعة عين شمس، والتي تهدف إلى تعظيم أثر البرامج التدريبية والمهنية داخل الجامعة، والمساهمة في تمكين الطلاب من مواكبة التحولات المتسارعة في متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.