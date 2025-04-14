ads
الإثنين 14 أبريل 2025
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية.. ثنائي هجومي للأهلي أمام بيراميدز بالدوري

ديميتري لوبوف المدير
ديميتري لوبوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن ديميتري لوبوف، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم «سيدات» بالأهلي، تشكيل الفريق لخوض مباراة بيراميدز، التي تقام اليوم الإثنين على ملعب النادي بالقاهرة الجديدة، ضمن منافسات الجولة السابعة للمرحلة الثانية ببطولة الدوري الممتاز الكرة النسائية.

تشكيل الأهلي لمواجهة بيراميدز‏

وجاء تشكيل الأهلي على النحو التالي:‏

حراسة المرمى: إسراء السقا.

خط الدفاع: ألكسندرا جورجيڤتش ونورا خالد وسارة كردي.

خط الوسط: لولو نصر وجنى محمود وحبيبة عمر ومنة طارق ومريم عفيفي.

خط الهجوم: ميا داردن وشارتي روبن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من:‏ مها الدمرداش ورودينا عبد الرسول وهنا عثمان ونور إدريس وأشرقت عادل وحبيبة عصام ومريم خميس وأمل ناصر ونادين محمد.

تشكيل الأهلي الأهلى الكرة النسائية الدوري الممتاز الكرة النسائية