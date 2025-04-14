محافظ السويس يعقد لقاء مع السائقين للاستماع إلى آرائهم لتنظيم العمل

عقد اللواء طارق حامد الشاذلي، محافظ السويس، اليوم الاثنين، اجتماعًا موسعًا مع سائقي موقف المرج، وذلك بقاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، واللواء أحمد الإسكندراني، السكرتير العام للمحافظة، والعميد أحمد علاء، رئيس حي السويس والعميد محمد عبد المنعم، مدير لجنة الإشراف على المواقف.

واشار صادر عن المكتب الاعلامى لمحافظة السويس، ان المحافظ ناقش عدداً من القضايا الحيوية التي تهم السائقين والمواطنين، وعلى رأسها تنظيم حركة العمل داخل الموقف الأقليمي لسيارات الأجرة ، وضمان الالتزام بالتعريفة الرسمية، وتحقيق الانضباط في التعامل مع الركاب. كما شدد على أهمية تقديم خدمة آمنة ومنظمة تليق بأبناء السويس.

وأكد اللواء طارق الشاذلي أنه حريص على تحقيق التوازن بين مصلحة السائق والمواطن، مشيرًا إلى أن الهدف هو الوصول لمنظومة نقل متطورة تحقق العدالة للجميع. كما أوضح أن المحافظة ستعمل على تشكيل لجنة متخصصة لتحديد المسافة الفعلية بين السويس والقاهرة، على أن تضم أعضاء من الجانبين، من محافظة السويس ومحافظة القاهرة، لضمان الشفافية والدقة في التقييم. وشدد على أن العمل سيستمر وفقًا للتعريفة الحالية لحين صدور القرار النهائي من اللجنة.

وخلال اللقاء، فتح المحافظ حوارًا مباشرًا مع السائقين، حيث استمع إلى آرائهم ومشكلاتهم ومقترحاتهم، مؤكدًا أن باب المحافظة مفتوح دائمًا للتواصل مع جميع الأطراف، وأن الهدف من هذه اللقاءات هو إيجاد حلول واقعية وسريعة للمشكلات الميدانية.

وأضاف الشاذلي أن لجنة الإشراف على المواقف ستكثف جهودها خلال الفترة المقبلة لمتابعة الأوضاع بالمواقف وضمان الالتزام بالتعليمات، والتعامل الفوري مع أية شكاوى أو تجاوزات، وذلك في إطار خطة شاملة لتطوير منظومة النقل بالمحافظة.

وقد أبدى السائقون ارتياحهم لتفاعل المحافظ واستماعه لهم، معربين عن استعدادهم للتعاون الكامل في سبيل تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.