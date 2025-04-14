لجنة من المتابعة والتفتيش المالي والإداري تصل لنادي الطلبية بالجيزة

تستمر وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الهيئات الرياضية والشبابية، من خلال الإدارة المركزية للرقابة والمعايير بالمتابعة المستمرة لكافة الهيئات التابعة للوزارة، وما تضمها من اتحادات رياضية ونوعية وأندية ومراكز شباب، للقيام بأعمال التفتيش المالي والإداري، والوقوف على أوجه القصور ومقارنة الأداء الفعلي بالأداء المخطط لوضع تصور للتطوير ومؤشرات لقياس الأداء، ومعرفة مدى الكفاءة والفاعلية، بالإضافة إلى مراجعة اللوائح ماليًا وإداريًا والخاصة بالبطولات لاعتمادها.

لجنة تفتيش على نادي الطالبية

حيث قامت لجنة من الوزارة بمتابعة نادي الطالبية بمحافظة الجيزة ، للتأكد من تطبيق الخطة الاستثمارية ومعايير الرقابة داخل النادي ، وفحص جميع السجلات المالية والإدارية، وبحث أى معوقات ووضع الحلول اللازمة لها فى ضوء الإمكانيات المتاحة .

ضبط المنظومة الرياضية

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أهمية التوجيهات الحكيمة للقيادة السياسية بضرورة ضبط المنظومة الرياضية وحوكمتها، والتي تأتي انطلاقاً من إيمان القيادة بأهمية الرياضة كأداة لبناء الإنسان والمجتمع، مشيراً إلى أن هذه التوجيهات هي بوصلتنا في مسيرتنا نحو تطوير الرياضة المصرية، وجعلها في مصاف الدول المتقدمة، والعمل بكل حزم على تطبيق أعلى معايير الحوكمة في جميع المؤسسات الرياضية، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد، وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الإمكانات المتاحة، وتعزيز الشفافية والنزاهة في جميع التعاملات.

وجاء ذلك ضمن استراتيجية الوزارة لدعم الرياضات الفردية والجماعية والارتقاء بمستوى الأداء الرياضي في مصر فى ضوء خطة الوزارة لحوكمة المنظومة الرياضية إداريا وماليا.

وتأتى المتابعة تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبإشراف الأستاذة دينا بيومى - رئيس الإدارة المركزية للرقابة والمعايير، ومحمود فوزى مدير عام الإدارة العامة لتطوير المعايير.