شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأثنين 14 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التفاوتات الطفيفة في أسعار البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.

وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير، أحدث تحركات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:

العملات الأجنبية

الدولار الأمريكي (USD):

سعر الشراء: 50.9303 جنيه

سعر البيع: 51.0681 جنيه

اليورو (EUR):

سعر الشراء: 57.9841 جنيه

سعر البيع: 58.1512 جنيه

الجنيه الإسترليني (GBP):

سعر الشراء: 67.0803 جنيه

سعر البيع: 67.2822 جنيه

الدولار الكندي (CAD):

سعر الشراء: 36.7197 جنيه

سعر البيع: 36.8270 جنيه

الفرنك السويسري (CHF):

سعر الشراء: 62.1177 جنيه

سعر البيع: 62.3237 جنيه

الين الياباني (JPY):

سعر الشراء: 35.5460 جنيه لكل 100 ين

سعر البيع: 35.6546 جنيه لكل 100 ين

الدولار الأسترالي (AUD):

سعر الشراء: 32.1370 جنيه

سعر البيع: 32.2342 جنيه

الكرونة السويدية (SEK):

سعر الشراء: 5.2651 جنيه

سعر البيع: 5.2867 جنيه

الكرونة النرويجية (NOK):

سعر الشراء: 4.8212 جنيه

سعر البيع: 4.8410 جنيه

الكرونة الدنماركية (DKK):

سعر الشراء: 7.7647 جنيه

سعر البيع: 7.7874 جنيه

اليوان الصيني (CNY):

سعر الشراء: 6.9640 جنيه

سعر البيع: 6.9842 جنيه

العملات العربية

الريال السعودي (SAR):

سعر الشراء: 13.5698 جنيه

سعر البيع: 13.6080 جنيه

الدرهم الإماراتي (AED):

سعر الشراء: 13.8654 جنيه

سعر البيع: 13.9044 جنيه

الدينار الكويتي (KWD):

سعر الشراء: 166.0048 جنيه

سعر البيع: 166.5353 جنيه

الريال القطري (QAR):

سعر الشراء: 13.9531 جنيه

سعر البيع: 14.0278 جنيه

الريال العُماني (OMR):

سعر الشراء: 132.2830 جنيه

سعر البيع: 132.6581 جنيه

الدينار البحريني (BHD):

سعر الشراء: 135.1043 جنيه

سعر البيع: 135.4878 جنيه

الدينار الأردني (JOD):

سعر الشراء: 71.7328 جنيه

سعر البيع: 72.1300 جنيه