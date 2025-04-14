شهدت أسعار العملات العربية والأجنبية بختام تعاملات اليوم الأثنين 14 أبريل 2025 استقرارًا نسبيًا مع بعض التفاوتات الطفيفة في أسعار البيع والشراء مقابل الجنيه المصري، وفقًا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وترصد "البوابة نيوز" في هذا التقرير، أحدث تحركات أسعار الصرف بالبنوك العاملة في السوق المحلية، وجاءت أسعار الصرف على النحو التالي:
العملات الأجنبية
الدولار الأمريكي (USD):
سعر الشراء: 50.9303 جنيه
سعر البيع: 51.0681 جنيه
اليورو (EUR):
سعر الشراء: 57.9841 جنيه
سعر البيع: 58.1512 جنيه
الجنيه الإسترليني (GBP):
سعر الشراء: 67.0803 جنيه
سعر البيع: 67.2822 جنيه
الدولار الكندي (CAD):
سعر الشراء: 36.7197 جنيه
سعر البيع: 36.8270 جنيه
الفرنك السويسري (CHF):
سعر الشراء: 62.1177 جنيه
سعر البيع: 62.3237 جنيه
الين الياباني (JPY):
سعر الشراء: 35.5460 جنيه لكل 100 ين
سعر البيع: 35.6546 جنيه لكل 100 ين
الدولار الأسترالي (AUD):
سعر الشراء: 32.1370 جنيه
سعر البيع: 32.2342 جنيه
الكرونة السويدية (SEK):
سعر الشراء: 5.2651 جنيه
سعر البيع: 5.2867 جنيه
الكرونة النرويجية (NOK):
سعر الشراء: 4.8212 جنيه
سعر البيع: 4.8410 جنيه
الكرونة الدنماركية (DKK):
سعر الشراء: 7.7647 جنيه
سعر البيع: 7.7874 جنيه
اليوان الصيني (CNY):
سعر الشراء: 6.9640 جنيه
سعر البيع: 6.9842 جنيه
العملات العربية
الريال السعودي (SAR):
سعر الشراء: 13.5698 جنيه
سعر البيع: 13.6080 جنيه
الدرهم الإماراتي (AED):
سعر الشراء: 13.8654 جنيه
سعر البيع: 13.9044 جنيه
الدينار الكويتي (KWD):
سعر الشراء: 166.0048 جنيه
سعر البيع: 166.5353 جنيه
الريال القطري (QAR):
سعر الشراء: 13.9531 جنيه
سعر البيع: 14.0278 جنيه
الريال العُماني (OMR):
سعر الشراء: 132.2830 جنيه
سعر البيع: 132.6581 جنيه
الدينار البحريني (BHD):
سعر الشراء: 135.1043 جنيه
سعر البيع: 135.4878 جنيه
الدينار الأردني (JOD):
سعر الشراء: 71.7328 جنيه
سعر البيع: 72.1300 جنيه