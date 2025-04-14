كيف تتفادى اختراق واتساب؟

في عصرنا الرقمي أصبح تطبيق واتساب وسيلة التواصل الأساسية لملايين المستخدمين حول العالم سواء في الحياة الشخصية أو المهنية ومع تزايد الاعتماد عليه بات التطبيق هدفًا مغريًا للمخترقين الذين يسعون بطرق متعددة للتجسس أو سرقة البيانات وعلى الرغم من اعتماد واتساب على نظام تشفير متطور فإن الثغرات لا تزال موجودة وغالبًا ما يكون الإهمال أو قلة الوعي هو السبب الرئيسي في تعرض الحسابات للاختراق لذا وفرنا اليكم أبرز الحيل التي يستخدمها المخترقون لاختراق حسابات واتساب لنوضح لكم الطرق الفعالة لحماية نفسك منها.

حيل اختراق الواتساب: كيف تتم وكيف تحمي نفسك؟

يعد تطبيق واتساب واحدًا من أكثر تطبيقات المراسلة استخدامًا حول العالم مما يجعله هدفًا دائمًا لمحاولات الاختراق والتجسس وعلى الرغم من قوة التشفير التي يعتمد عليها إلا أن هناك بعض الحيل التي يستغلها المخترقون للوصول إلى حسابات المستخدمين ولذلك نستعرض اليكم أبرز طرق اختراق واتساب، وكيفية الحماية منها.

أبرز حيل اختراق الواتساب:

1. رمز التحقق (OTP):من أشهر الحيل هي خداع المستخدم للحصول على رمز التحقق المكون من 6 أرقام، الذي يصل عبر رسالة SMS عند تسجيل الدخول من جهاز جديد. بمجرد مشاركة هذا الرمز، يتمكن المخترق من الدخول لحسابك.

2.التجسس عبر واتساب ويب: يمكن لأي شخص لديه إمكانية الوصول إلى هاتفك لثوانٍ معدودة أن يفتح حسابك على واتساب ويب دون علمك، مما يتيح له قراءة جميع محادثاتك في الوقت الفعلي.

3.التطبيقات الخبيثة:قد تحتوي بعض التطبيقات الخارجية على برمجيات تجسسية، تُثبّت على الهاتف بهدف سرقة بيانات الواتساب ومراقبة المحادثات.

4.الروابط المزيفة (Phishing):يقوم بعض المخترقين بإرسال روابط مزيّفة تبدو وكأنها من واتساب، تطلب منك إدخال بياناتك، مما يمنحهم إمكانية الدخول إلى حسابك.

كيف تحمي نفسك؟

يجب عليك تفعيل خاصية التحقق بخطوتين داخل إعدادات التطبيقى، وعدم مشاركة رمز التحقق مع أي شخص مهما كانت الظروف ومراقبة الأجهزة المتصلة بواتساب من خلال واتساب ويب ،وعد الضغط على الروابط المشبوهة أو تُحمّل تطبيقات من مصادر غير موثوقة ،والحرص على قفل تطبيق واتساب ببصمة أو رمز سري

حيث أن الوقاية تبدأ بالوعي لحماية بياناتك .