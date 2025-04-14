جامعة جنوب الوادي تطلق فعاليات "اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية"

نظمت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني – الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي، بالتعاون مع الإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة جنوب الوادي، فعاليات "اللقاء الحوارى لتعزيز المشاركة السياسية".

وجاء ذلك بالقاعة الصغرى بالجامعة وبإشراف محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، وتنسيق محمود كمال مدير إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

حق الممارسة السياسية في المجتمع المصري

حاضر في اللقاء الحوارى الدكتور علي الدين عبد البديع القصبي، أستاذ علم الاجتماع المساعد بكلية الآداب، والذي تناول الدور التوعوي لجامعة جنوب الوادي برئاسة الدكتور أحمد عكاوي في نشر ثقافة الوعي والتنوير بين منتسبيها وطلابها الشباب، محذرًا من الانسياق خلف الفتن والشائعات، ومؤكدًا على أهمية إثراء الوعي والتثقيف السياسي لتحقيق الفائدة المرجوة والإجابة على تساؤلات الشباب بشأن قضايا تعزيز المشاركة السياسية الإيجابية وتصحيح المفاهيم حول حق الممارسة السياسية في المجتمع المصري.

كما حاضر في اللقاء الدكتور عباس مصطفى، المدرس بكلية الحقوق، حيث تناول الجانب القانوني في المشاركة السياسية في ضوء الحقوق والواجبات، مؤكدًا على أهمية الإلمام بالأطر الدستورية والقانونية المنظمة للمشاركة السياسية كأحد أركان المواطنة الفاعلة

وتناول اللقاء عدة محاور، أبرزها: ماهية المشاركة السياسية، ونظرة علمي السياسة والاجتماع لها، أهداف ودوافع المشاركة السياسية، وأهميتها بصفة عامة وللشباب بصفة خاصة، ومتطلباتها ومراحلها ومستوياتها وصورها، وخصائصها والتحديات والتهديدات التي تدفع بضرورة تفعيل المشاركة الإيجابية في الوقت الراهن