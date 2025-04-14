رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

زار اليوم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته بعد عودته إلى مكتبه، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والخادم العلماني سليم واصف.

أعرب رئيس الأساقفة سامي فوزي عن سعادته البالغة بعودة فضيلته إلى ممارسة مهامه، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف، والتي تعززها مبادرات المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

كما تقدم رئيس الأساقفة بخالص التعازي والمواساة في رحيل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، داعيًا الله أن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره للدعم والتشجيع المستمر الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف للمركز المسيحي الإسلامي، خاصة في مختلف أنشطته وفعالياته.