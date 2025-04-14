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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

رئيس أساقفة الكنيسة الأسقفية يزور فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
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زار اليوم المطران الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، للاطمئنان على صحته بعد عودته إلى مكتبه، وذلك بحضور المطران الدكتور منير حنا، رئيس الأساقفة الشرفي، ومدير المركز المسيحي الإسلامي، والخادم العلماني سليم واصف.

أعرب رئيس الأساقفة سامي فوزي عن سعادته البالغة بعودة فضيلته إلى ممارسة مهامه، متمنيًا له دوام الصحة والعافية، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية بين الكنيسة الأسقفية والأزهر الشريف، والتي تعززها مبادرات المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراكة.

كما تقدم رئيس الأساقفة بخالص التعازي والمواساة في رحيل الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، داعيًا الله أن يمنح أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.

وأعرب رئيس الأساقفة عن تقديره للدعم والتشجيع المستمر الذي يقدمه فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب والأزهر الشريف للمركز المسيحي الإسلامي، خاصة في مختلف أنشطته وفعالياته.

المطران الدكتور سامي فوزي رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية فضيلة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف المطران الدكتور منير حنا المركز المسيحي الإسلامي للتفاهم والشراك