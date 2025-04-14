رئيس جامعة أسيوط: الفن والإعلام شريكان أساسيان في بناء الوعي الوطني

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، صباح اليوم الإثنين الموافق 14 أبريل، الناقد السينمائي الأستاذ عماد يسري، ممثلًا عن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ التابع لوزارة التعليم العالي، والمسؤول عن تنظيم مسابقة "قمة ميديا مصر" للابتكار وريادة الأعمال، وذلك خلال زيارته للجامعة للمشاركة في فعاليات اللقاء التعريفي بالمسابقة، والذي يستهدف التعريف بأهدافها ومحاورها، وتشجيع طلاب الجامعة على المشاركة الفعالة فيها.

وحضر اللقاء كل من: الدكتور أحمد عبد المولي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد صفوت، وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن الهواري، مستشار رئيس الجامعة لشئون نظم المعلومات الجامعية ودعم اتخاذ القرار، والدكتورة رحاب الداخلي، رئيس قسم الإعلام والمستشار الإعلامي لرئيس الجامعة.

دعم المبدعين من الشباب

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بضيف الجامعة، عماد يسري، مثمنًا هذه الزيارة التي تمثل دعمًا حقيقيًا للمبدعين من الشباب، ومؤكدًا أن اللقاء يجسد أهمية دور الفن والإعلام في تشكيل الصورة الذهنية الإيجابية للدولة المصرية وإنجازاتها، وكذلك في تصحيح الصورة النمطية عن صعيد مصر، من خلال إبراز مواهب شبابه وإمكاناتهم الإبداعية.

وأكد رئيس الجامعة حرص جامعة أسيوط على دعم طلابها، وتشجيع الفكر الابتكاري، وتوفير البيئة الملائمة لتطوير أفكارهم، تماشيًا مع توجهات الدولة المصرية في رعاية الموهوبين والنوابغ، والاستثمار في قدراتهم لخدمة مستقبل الوطن.

كما أشار إلى جهود إستراتيجية وزارة التعليم العالي الرامية إلى تمكين الجامعات؛ للقيام بدورها في إعداد أجيال واعية، مستنيرة، ومحصنة ضد حروب الجيل الرابع والمعلومات الزائفة، والتي تمثل تحديًا كبيرًا للأمن القومي.

وخلال اللقاء، توجّه الدكتور المنشاوي بالشكر والتقدير إلى الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على دعم الوزارة لمبادرة "قمة ميديا مصر"، وما تمثّله من منصة وطنية حقيقية تتيح للشباب التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، وتقديم محتوى يعكس رؤيتهم وطموحاتهم، ويسهم في بناء مجتمع معرفي وتفاعلي متكامل.

من جانبه، أعرب الدكتور أحمد عبد المولي عن فخره بطلاب الجامعة، وما يتمتعون به من كفاءة وقدرة على التميز، مشيدًا بدور الجامعة في توفير الرعاية الشاملة لهم، وتشجيعهم على مواصلة التميز والإبداع.

وفي كلمته، أعرب الناقد السينمائي الدكتور عماد يسري عن بالغ سعادته بزيارته لجامعة أسيوط، والتي وصفها بأنها نموذج يحتذى به بين الجامعات المصرية، لما لمسه من حفاوة الاستقبال وروح الإبداع التي تميز طلابها، خاصة من شباب الصعيد الذين أبدوا وعيًا حقيقيًا برسالة المسابقة وطموحًا واضحًا نحو الريادة في مجالات الإعلام والفنون.

وتحدّث الدكتور يسري عن حرص الدولة المصرية على دعم مجالات الثقافة والفن والإبداع، في إطار رؤيتها لبناء مجتمع متطور ومستنير، مشيرًا إلى الرسالة التي وجهها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا للفنانين وصنّاع المحتوى، والتي جمعت بين التقدير والتحفيز والعتاب البنّاء، في تأكيد واضح على أهمية الدور الثقافي والفني في تقديم صورة واقعية وملهمة عن مصر.

وأشاد الدكتور عماد يسري بأداء كوادر جامعة أسيوط، مثمنًا ما لمسه من تفانٍ في العمل، وحرص على أداء الواجب المهني والإنساني بأعلى درجات الالتزام، مؤكدًا أن الضمير هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل، وجامعة أسيوط وإدارتها تمثل نموذجًا يُحتذى في هذا الشأن. كما أعرب عن تقديره لمشاركة ذوي الهمم في الفعاليات جنبًا إلى جنب مع زملائهم، وهو ما يعكس بيئة تعليمية شاملة ومحفزة على الإبداع والتميز.

واختتم الدكتور يسري زيارته بالإعراب عن امتنانه العميق لحسن الاستقبال والتنظيم، واعدًا بنقل الصورة الإيجابية التي لمسها في جامعة أسيوط إلى الأوساط الفنية والإبداعية داخل مصر وخارجها.