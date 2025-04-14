الجنايات تقضي بإحالة متهم للمفتي بقضية داعش قنا

قررت محكمه الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر، البوم الاثنين، برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال، اليوم إحالة متهم بـ"خلية داعش قنا"، للمفتي وتحديد جلسة 27 مايو للحكم.

الانضمام لجماعة إرهابية

أسندت النيابه للمتهمين تهم الانضمام لجماعه ارهابيه بغرض الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.