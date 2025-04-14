المشدد 6 سنوات لعاطلين لحيازة المواد المخدرة وسلاح ناري بالأزبكية

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين، بالسجن المشدد 6 سنوات في حيازة المواد المخدرة وسلاح ناري، وذخيرة لذات العيار بمنطقة الأزبكية.

القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من المخدرات

وألقي ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام بمديرية أمن القاهرة القبض على عاطلين لهما معلومات جنائية، وعثر بحوزتهما كمية من أقراص الترامادول والحشيش وزن500 جرام و هواتف محمولة وسلاح ناري وذخيرة لذات العيار.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.