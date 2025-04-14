محمد رمضان يثير الجدل بعد ظهوره في مهرجان كوتشيلا

تصدر الفنان محمد رمضان التريند عبر مواقع التواصل الإجتماعي بعد ظهوره أمس خلال حفله في مهرجان الموسيقى الشهير Coachella في الولايات المتحدة الأمريكية، أحد أكبر المهرجانات الموسيقية في العالم.

تفاصيل إطلالة محمد رمضان في مهرجان الموسيقى الشهير Coachella

ظهر الفنان محمد رمضان بقطعة علوية «توب» مزينة بسلاسل معدنية وقطع ذهبية واكسسوارات، بطراز يشبه الأزياء الفرعونية مع لمسة جريئة، حيث وصفها الجمهور “ببدلة الراقصات” وأكمل الإطلالة بإكسسوارات لامعة ونظارة شمسية، مع لوك مسرحي لافت يناسب أجواء المهرجان.

أول رد من نقابة المهن الموسيقيية بعد حفل محمد رمضان الأخير

قال طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين: “محمد رمضان عضو نقابة المهن التمثيلية وهي الجهة الوحيدة التي لها حق المحاسبة والمساءلة أما عن الحفلات التي تقام داخل جمهورية مصر العربية فهي عبارة عن تصاريح للحفل الواحد او العمل الواحد طبقاً لبروتوكول إتحاد النقابات الفنية الثلاث الموسيقية والتمثيلية والسينمائية”.

رد فعل الجمهور بعد ظهور محمد رمضان في حفله الأخير

تعددت ردود أفعال الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي كانت تحمل السخرية والإندهاش حيث كتب أحدهم: «يعني إيه اللي انت عامله ده يا نمبر وان؟»، بينما تساءل آخر: «هو الفنان لابس إيه؟!»، وشارك البعض صوره مع تعليقات مثل «ايه يارمضان بقي دا يا رمضان !»، “أنت محمد رمضان ولا الراقصة”، “اللبس دا مش حلو يا فنان”.

محمد رمضان يتجاهل غضب الجمهور

تجاهل الفنان محمد رمضان غضب الجمهور وقرر الرد على طريقته الخاصة، من خلال صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، وعلق عليها قائلا: “الصورة دي فكرتني زمان وأنا واقف قدام محطة المترو مستني صحابي عشان نروح السينما، وبعدها ناكل كشري ونموت من الضحك، ماكنش عندي أي مسئوليات غير الدراسة”.

وتابع محمد رمضان:"أما الصورة دي النهاردة قدام مطار خاص في أمريكا، وأنا رايح أغني في كوتشيلا وبتعامل VIP، وباكل سوشي في الجو الحمد لله. بس مابقاش في صاحب زي زمان ولا ضحك زمان والله ما هزار، لو خيروني بين أيام زمان ودلوقتي، من غير حتى ما أفكر هختار دلوقتي".