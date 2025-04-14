"الرعاية الصحية" تعلن نجاح اعتماد مركز أصفون ووحدة طب أسرة الغريرة.. صور

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الاثنين، عن نجاح مركز ووحدة طب أسرة تابعين لفرع الهيئة، في الحصول على درجة الاعتماد القومية المعترف بها من الإسكوا العالمية، مثمنة كافة الجهود المبذولة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتلبية احتياجات وتطلعات المجتمع وتعزيز الوصول لأهداف رؤية مصر نحو التنمية الصحية المستدامة 2030.

وحدة طب أصفون

وشملت المنشآت الصحية، التي نجحت في اجتياز شروط ومعايير الاعتماد GAHAR، كلًا من مركز طب أسرة «أصفون »، ووحدة طب أسرة «الغريرة»، حيث تخدم هذه المنشآت حوالي 42 ألف نسمة من منتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة بمحافظة الأقصر، وقدمت مايقرب من 382 ألف خدمة طبية، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين.

“الرعاية الصحية” تضم 60 منشآة صحية معتمدة بالأقصر

وتضم الهيئة العامة للرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، 60 منشآة معتمدة أعتمادًا كليا منها 6 مستشفيات، و11 مراكز و43 وحدة طب أسرة.

وثمَّنت الهيئة العامة للرعاية الصحية جهود كتيبة العمل بالمنشآت وكذلك كل من ساهم بجهده للوصول إلى اجتياز معايير الاعتماد القومية المعترف بها عالميًا، وهو ما يعكس جودة مخرجات النظام الصحي بكافة منشآت هيئة الرعاية الصحية وتوافقها مع المواصفات القياسية الدولية، موضحًا أن نجاح اعتماد المنشآت الصحية، التابعة لهيئة الرعاية، يؤكد جودتها وكفائتها ويعد مؤشرًا قويًا على التزام الهيئة بتقديم خدمات ورعاية صحية عالية الجودة وفقًا للمعايير العالمية.

هيئة الرعاية الصحية تعلن اعتماد 4 منشآت طب أسرة بالأقصر

وكانت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، قد أعلنت - في وقت سابق - عن اعتماد 4 منشآت صحية تابعة للهيئة في الأقصر، أولى محافظات الصعيد لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأوضحت هيئة الرعاية الصحية، أن المنشآت الصحية المعتمدة هم مركز طب أسرة " أرمنت الحيط "، وحدات طب أسرة "الأقالتة، النجوع بحري، والبغدادي" التابعين للهيئة في الأقصر، لافتة إلى حصولهم على درجة الاعتماد القومي GAHAR المعترف به دوليًا من منظمة الإسكوا العالمية، موضحة أن الاربع منشآت قدمت ما يقرب من 750 ألف خدمة طبية حتى الآن، شملت خدمات الإسعافات الأولية وطب الأسرة والأطفال والنساء والأسنان وغيرها من خدمات الرعاية الصحية الأولية، والتي تمثل نحو 80% من احتياجات الرعاية الصحية للمواطنين، كما تقدم الوحدات خدمات الرعاية الصحية إلى حوالي 132 ألف مواطن من أبناء الأقصر.

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اعتماد 4 منشآت طب أسرة بالأقصر. (1)

اعتماد 4 منشآت طب أسرة بالأقصر. (2)

اعتماد 4 منشآت طب أسرة بالأقصر. (3)

اعتماد 4 منشآت طب أسرة بالأقصر. (4)

وحدة طب أسرة أصفون