شعبة النقل الدولي: مصر أصبحت جاذبة للاستثمار ولديها خريطة متكاملة

أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الحكومة تعمل على تطوير كافة الموانئ المصرية بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

أهداف مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وأشار في هذا السياق إلى مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا الذي يأتي ضمن خطة تنفيذ ميناء سفاجا الكبير، والتي تهدف لتداول نحو مليون حاوية قد تزيد سنويًا حسب الطاقة الاستيعابية.

وأوضح السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم، أن المحطة يتم تنفيذها لتداول البضائع السائبة الجافة والسائبة السائلة والبضائع المعبأة في حاويات والبضائع المدحرجة.

أحدث تصوير جوي يُظهر التقدم في المشروع

ونشرت وزارة النقل منذ أيام صورًا وفيديو يتضمن أحدث تصوير جوي يُظهر التقدم في مشروع المحطة متعددة الأغراض، التي يتم تنفيذها بتكلفة تبلغ نحو 3.6 مليار جنيه، على مساحة حوالي 810 آلاف متر مربع، مع أرصفة بطول 1100 متر وعمق 17 مترًا.

وأكد سكرتير عام شعبة النقل أن إنشاء المحطة متعددة الأغراض في سفاجا يأتي ضمن خطة الدولة المصرية لتطوير كافة الموانئ بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت. يشمل المشروع إنشاء أرصفة للمحطة بطول 1100 متر وغاطس 17 مترًا، بما يسمح باستقبال سفن الحاويات العملاقة.

جغرافية مصر الاستراتيجية

وأكد السمدوني أنه ونظرًا لجغرافية مصر الاستراتيجية مع سواحلها على البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، تعمل البلاد بنشاط على تطوير موانئها البحرية وإنشاء مناطق حرة لجذب الاستثمارات وتسهيل أنشطة الاستيراد والتصدير.

وأشار إلى أن مصر أصبحت جاذبة للاستثمار ولديها خريطة استثمارية متكاملة تضم عددًا من المحاور، منها القطاعات والمحافظات والمشاريع القومية والكبرى والمشاريع التنموية، بالإضافة إلى المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية والمناطق الصناعية والمناطق اللوجستية ومحطات تحلية المياه والمناطق التكنولوجية.