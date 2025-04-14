السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بين محطتى إيتاى البارود والسادات

أعلنت هيئة السكة الحديد اليوم، تشغيل قطارين من قطارات السكة الحديد بين إيتاى البارود والسادات والعكس كخدمة جديدة تقدمها السكة الحديد اعتباراً من يوم السبت الموافق 19 / 4 / 2025 .

مواعيد تشغيل القطارات



حيث تقرر تشغيل قطار 708 / 709 إيتاى البارود / السادات ( تحيا مصر ) يقوم من محطة إيتاى البارود الساعة 05:45 ويصل محطة السادات الساعة 07:50 طبقاً للجدول المرفق ، وكذلك تشغيل قطار 699 / 700 السادات / إيتاى البارود ( تحيا مصر ) يقوم من محطة السادات الساعة 16:50 ويصل محطة إيتاى البارود الساعة 18:55 طبقاً للجدول المرفق ، ويترتب على ما سبق تعديل جدول مسير قطار 787 بشتيل / السادات يقوم من محطة بشتيل الساعة 06:30 ويصل محطة السادات الساعة 09:10 طبقاً للجدول المرفق ،مع استمرار جدول مسير قطار 788 السادات / بشتيل كجدوله الحالى.

خط السكة حديد يمتد بين السادات وكفر داوود

والجدير بالذكر أن وزارة النقل قامت بتنفيذ وصلة خط السكة حديد تمتد بين السادات وكفر داوود بطول 35 كيلو لربط الميناء الجاف والمنطقة الصناعية بالسادات وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية، بإنشاء وصلات وخطوط سكك حديدية لربط المجتمعات العمرانية الجديدة بشبكة السكة الحديد، لخدمة حركة نقل الركاب والبضائع.

وتؤكد الهيئة على أنها لا تدخر أى جهد للعمل على راحة جمهور الركاب حيث تمتاز هذه القطارات بأنها أرخص وأسرع مقارنة بنظيرتها من وسائل المواصلات الأخرى بما يساهم في خدمة عدد كبير من جمهور الركاب .