إعلان مواعيد إجازات عيد شم النسيم 2025 من الحكومة المصرية

يترقب المواطنون في مصر الإجازات الرسمية المتبقية خلال شهر أبريل 2025 خاصة مع اعتدال الطقس وجمال الطبيعة في هذا الوقت من العام، مما يجعله موسمًا مثاليًا للترفيه وقضاء أوقات ممتعة مع العائلة.

ويأتي شهر أبريل هذا العام محملاً بعدد من العطلات الرسمية وأبرزها إجازة عيد الفطر، يليها عيد شم النسيم، ثم عطلة عيد تحرير سيناء.

مواعيد إجازات عيد شم النسيم 2025

يعد عيد شم النسيم من الأعياد المصرية القديمة التي يحتفل بها المصريون مع بداية فصل الربيع ويوافق دومًا اليوم التالي لعيد القيامة المجيد ويحل شم النسيم هذا العام يوم الاثنين 21 أبريل 2025 وسيصدر مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بتحديد موعد الإجازة في القطاعين العام والخاص على أن تكون إجازة مدفوعة الأجر.

ويعود أصل الاحتفال بشم النسيم إلى الحضارة المصرية القديمة، حيث اعتاد المصريون القدماء إحياء هذا اليوم بطقوس لا تزال قائمة حتى اليوم مثل تناول الأسماك المملحة والبيض الملون.

إجازة عيد تحرير سيناء 2025

ويأتى عيد تحرير سيناء 2025 وهو ثالث عطلات شهر أبريل والذى يمثل الانتصار العظيم للشعب المصري

ويصادف عيد تحرير سيناء يوم الجمعة 25 أبريل 2025، ويعد من المناسبات الوطنية المهمة التي يحتفل بها المصريون بذكرى استعادة كامل أراضي سيناء في عام 1982.

بالاضافة الى فصل الربيع في مصر 2025

وبالفعل بدأ فصل الربيع رسميًا في مصر يوم الجمعة 21 مارس 2025 ويستمر لمدة 92 يومًا و17 ساعة و35 دقيقة حتى حلول الانقلاب الصيفي في 21 يونيو المقبل ويتميز الربيع بجو معتدل ما يجعله موسمًا مثاليًا للخروج والتنزه وتستمر بعده فترة فصل الصيف لما يقارب 93 يومًا، حيث تعود التغيرات في الفصول الأربعة إلى ميل محور الأرض ودورانها حول الشمس.

لتكون العطلات الرسمية في أبريل ومايو 2025 فى الايام التالية :

1:الإثنين 21 أبريل 2025: عيد شم النسيم

2: الجمعة 25 أبريل 2025: عيد تحرير سيناء

3:الخميس 01 مايو 2025: عيد العمال

كما تعد هذه الإجازات فرصة رائعة للتخطيط للرحلات القصيرة أو للاستمتاع بالوقت مع العائلة في ظل أجواء ربيعية