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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

السيسي يغادر قطر متوجهاً إلى الكويت في المحطة الثانية لجولته الخليجية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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غادر الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة القطرية  الدوحة متوجهاً إلى الكويت في المحطة الثانية لجولة الرئيس الخليجية، بعد اختتام الزيارة التي قام بها الرئيس  إلى دولة قطر، والتي التقى خلالها بالأمير تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال القطري

إلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، في الديوان الأميري بالعاصمة القطرية الدوحة، بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، وذلك في إطار زيارة الرئيس إلى الدوحة في مستهل الجولة الخليجية التي يقوم بها الرئيس، حيث أقيمت للرئيس مراسم الاستقبال الرسمي، وتم عزف السلامين الوطنيين واستعراض حرس الشرف.

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