تعاون جديد بين غرفتي القاهرة و"التجارة والصناعة الفرنسية" لزيادة التبادل الاستثماري

استقبل أيمن العشري رئيس الغرفة التجارية للقاهرة اليوم الإثنين، عماد السنباطي رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، لبحث سبل تعاون تجاري واستثماري جديد.

وأكد أيمن العشري أهمية التعاون بين غرفة القاهرة التجارية وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية لزيادة العلاقات التجارية والاستثمارية المصرية الفرنسية، مشيرًا إلى أهمية الاستفادة من لقاء الزعيمين الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تم علي أرض مصر في زيارة هامة جدًا لزيادة دعم العلاقات المتميزة بين البلدين في مختلف المجالات من بينها المجال الاقتصادي.

وأكد "العشري" أن مصر وفرنسا ترتبطان بعلاقات قوية وإن هناك تعاون بين مصر وفرنسا في مجالات مختلفة، وإن هذه الزيارة ستكون دفعة قوية لزيادة تعاون مجتمع الأعمال في البلدين؛ وهو ما يجب أن تستفيد منه الغرفتين خلال الفترة القادمة، كما إن بعض الاتفاقيات التي تمت علي هامش زيارة الرئيسي الفرنسي لمصر بين الحكومتين المصرية والفرنسية في مجالات مختلفة منها " النقل – الصناعة – الطاقة الشمسية " وغيرها من المجالات المختلفة تمثل خطوة هامة نحو زيادة العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا.

واقترح "العشري" دراسة توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين الغرفتين لتنمية العلاقات المشتركة وتوفير مزيدًا من البيانات والمعلومات عن سوقي البلدين والاستثمارات المتاحة في البلدين والعمل علي الاستفادة منها، وتنظيم ورش عمل ولقاءات ثنائية علي أرض الواقع من أجل الوصول لنتائج سريعة في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه، أكد عماد السنباطي، رئيس غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، علي أهمية التعاون بين الغرفتين لدعم العلاقات الاقتصادية الثنائية المصرية الفرنسية خلال الفترة المقبلة في مختلف المجالات بما يضيف للجانبين.

وقال السنباطي أننا سنسعي إلى التركيز علي الصناعات الاستراتيجية، وإن القطاع الخاص له دور مهم في تنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية وزيادة الاستثمارات بين البلدين، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بجانب المشروعات الكبرى للمساندة في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تكثيف اللقاءات والتواصل بين الغرفتين مع المرحلة القادمة من أجل تنمية العلاقات الاقتصادية المصرية الفرنسية.