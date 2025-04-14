جلسة ساخنة لمجلس النواب أثناء مناقشة الحسابات الختامية

شهد مجلس النواب اليوم مناقشات واسعة مابين نؤيد ومعارص للموازنة العامة للدولة لسنة ٢٠٢٣و٢٠٢٤، وأكد رئيس مجلس النواب المستشار الدكتورحنفي جبالي، ان الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية.

وأشار جبالي، إلي ان الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه إساءة لأى مؤسسة في الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط.

الاختلاف يمثل المعنى الحقيقي للديمقراطية

وأكد أن هذا الاختلاف يعكس افساح المجال للخلاف في الرأى أيا كانت الانتماءات الحزبية وهو ما يمثل المعنى الصحيح للديمقراطية، منوها أن هذا الاختلاف يجب أن يكون مغلفاً بعدم توجيه أى إساءة لأى مؤسسة من مؤسسات الدولة أو أى مسئول في الحكومة، وأن يكون التركيز في الحديث على الأمور الفنية فقط في الموضوع المعروض وهو ما تضمنته أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب.

مناقشة الحسابات الختاميـة للسنة المالية

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المعقودة اليوم ١٤ ابريل وبعد الاستماع الى آراء العديد من النواب بمختلف انتماءاتهم السياسية، حول الحسابات الختاميـة للسنة المالية ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤، أشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس، إلى أنه بعد هذه الجلسة الساخنة التى كانت مليئة بالكثير من المشاحنات والخلاف في وجهات النظر بشكل أكثر مما حدث فى الجلسات السابقة مما جعل هذه الجلسة أكثر سخونة من أى جلسة مضت.