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الإثنين 14 أبريل 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

إحالة المتهم بقتل اللواء نبيل فراج للمفتي

المستشار محمد السعيد
المستشار محمد السعيد الشربينى
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قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم بدر،  برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق المتهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج للمفتي وتحديد جلسة  ١١ يونيو للحكم

اتهامات النيابة بالقضية

ووجهت النيابة للمتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل آخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات دون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومي للبلاد.

وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.

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