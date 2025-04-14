التموين تعلن بدء موسم توريد القمح المحلي

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق موسم توريد القمح المحلي لعام 2025 رسميًا غدًا الثلاثاء 15 أبريل، ويستمر حتى 15 أغسطس المقبل، مؤكدًا استعداد الوزارة الكامل لاستقبال المحصول الاستراتيجي من المزارعين والموردين في جميع المحافظات.

وأوضح وزير التموين أنه تم تجهيز نحو 420 نقطة تجميع على مستوى الجمهورية تشمل الصوامع والبناكر والهناجر التابعة للوزارة، وصوامع البنك الزراعي المصري والقطاع الخاص، مع تشكيل لجان استلام وفقًا للضوابط المقررة، لضمان سير عملية التوريد بسلاسة.

وأشار الدكتور فاروق إلى أن سعر توريد الإردب من القمح تم تحديده وفقًا لدرجة النظافة ليكون:

2200 جنيه للإردب بدرجة نظافة 23.5

2150 جنيهًا للإردب بدرجة نظافة 23

2100 جنيه للإردب بدرجة نظافة 22.5



وأكد الوزير أن السعر المعلن يفوق سعر القمح المستورد، ويهدف إلى تشجيع المزارعين على التوريد وتحقيق الأمن الغذائي، وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يسهم في تقليص الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك.

كما شدد على سداد مستحقات الموردين خلال 48 ساعة بحد أقصى من تاريخ التوريد، لضمان دعم الفلاحين وتحفيزهم على التوريد الفوري.

وفي سياق متصل، كشف وزير التموين عن تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لمتابعة عمليات التوريد، إلى جانب غرف عمليات بالمديريات والإدارات التابعة لها لتذليل أي عقبات تواجه المزارعين.

جدير بالذكر أن موسم حصاد القمح بدأ فعليًا في عدد من المحافظات مثل الفيوم والمنيا وأسوان، استعداد لبدء التوريد الرسمي