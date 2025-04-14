جمالك.. كيف تتخلصين من رائحة القدم الكريهة في فصل الصيف؟

تعرف المرأة بالنظافة والأناقة والاهتمام بالنفس، فلا يجب ان يصدر من المرأة رائحة كريهة حتى لا تفقد انوثتها وتميزها، فهناك بعض النساء لا تعلم ان نظافة القدمين مهمة ولذلك يجب ان تحافظ على نظافتها والقضاء على أى سبب قد يؤدى الى تنافر الناس من حولها بسبب الروائح الكريهة حيث يجب ان تهتم بنظافتها الداخلية والخارجية لكى تنبعث منها روائح طيبة تشعرها بالراحة وتعزز من ثقتها في نفسها.

وفي السطور التالية نوضح كيفية التخلص من رائحة القدم الكريهة:



الاستحمام وعمل حمامات للقدم



يجب على المرأة ان تقوم بالاستحمام بشكل منتظم وغسل القدمين باستمرار لكى تقضى على البكتيريا الناتجة من التعرق والتعرض للأتربة التي قد تؤدي الى اصدار رائحة كربهة ولذلك فان الاستحمام بالشاور جيل الطبي افضل من استخدام الصابون الذي قد يحتوى على مواد كيميائية من شأنها زيادة نسبة التعرق

اختيار الحذاء المناسب



يجب عند اختيارك للحذاء الذي تودين ارتدائه ان تختارى ما يتناسب مع طبيعة جلدك والابتعاد عن كل ما يؤدى الى التهاب البشرة، بالاضافة الى التركيز على معرفة الخامات التى تم استخدمها في صناعة هذا الحذاء لكى تكون امنه وتمنع التعرق فهناك بعد الخامات التى تجعل الحذاء مصدر رئيسي في زيادة التعرق

ارتداء جوارب قطنية



تعد الجوارب القطنية من الأفضل الأنواع التي يجب استخدامها عند ارتداء الأحذية الرياضية وغيرها من الأحذية التى تستدعى ارتداء جوارب حيث إن الجوارب القطنية تمنع التعرق وتساهم في القضاء على البكتيريا وتصبح اللطف على البشرة من أى نوع اخر كما يجب أيضا أن يتم تبديل الجوارب مرة أو مرتبن على الأقل يوميا.

استخدام بودرة للقدم



إذا كنت ممن يصدر منهم رائحة قدم كريهة فيحب أن تستخدمي بودرة للقدم قبل ارتداء الحذاء حتى تحافظ على عدم صدور رائحة لأكبر وقط ممكن كما تساهم فى القضاء على البكتيريا وترطيب البشرة مما يقضى على الروائح الكريهة.

تهوية القدم



يفضل أن ترتدى بعض الأحذية المفتوحة فى فصل الصيف مثل الصندل والسليبر وغيرها من الأحذية التى تساعد على تهوية القدمين من وقت لاخر كما انها تعطى مظهر أنثوى أنيق وتقلل من نسبة التعرق.