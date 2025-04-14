استغاثة إلى محافظ الجيزة.. أهالي قرية المفارق بالبدرشين: لا توجد مياه نظيفة

وردت إلى البوابة نيوز استغاثة أهالى قرية الشوبك الغربي بمركز البدرشين، بمحافظ الجيزة المهندس عادل النجار، لحل أزمة المياة والصرف الصحي لديهم .

‎يعيش أهالي قرية الشوبك الغربي وتحديدا منطقة كمين مفارق كوبري المرازيق ، الشوبك الغربي - المدخل الجديد الشارع الزراعي ، من معاناة حقيقية بسبب عدم وجود مواسير ولا خط أو شبكة للصرف الصحي بالمنطقة مما دفعهم إلى مناشدة المسؤولين للتدخل العاجل لحل هذه الأزمة التي تؤثر على حياتهم اليومية.

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بيارات مياة ملوثة

غياب خدمات مياة الشرب والصرف الصحي

وأكد أحد الأهالي أن المنطقة تفتقر الخدمات من مياة شرب نظيفة أو شبكة صرف صحي والمواطنين يعتمدون علي شراء مياه الشرب من محطات التحلية و"الجركن" بخمسة جنيه .

بالإضافة الي كل بيت يعتمد علي بناء طرنش أو بيارة صرف صحي وبنية تحتية خطر علي المنازل وتصدع للبيوت وتسبب طفح مستمر في الشوارع وبين الجيران مؤدية الي أمراض وتلوث واوبئة في بيئة غير نظيفة تسبب التهابات وكورونا وفشل كلوي بين الأطفال

وأضاف أن القرية تعاني من غياب خدمات الصرف الصحي ورغم تقديمهم العديد من الشكاوى إلى مجلس المدينة والمسؤولين المختصين إلا أنهم لم يتلقوا أي استجابة فعلية حتى الآن.

مطالب بالاستجابةالي محافظ الجيزة

ويطالب أهالي القرية بسرعة إيجاد حل لمشكلتهم قبل فوات الأوان خاصة مع اقتراب أيام مباركة يحتاجون فيها إلى توفر الصرف الصحي بشكل أساسي لحياتهم وحياة أسرهم.

‎كما أشاروا إلى أن القرى المجاورة والمدن تتلقى دعما وخدمات منذ سنوات طويلة في تنفيذ مشروعات توصيل المياه والصرف الصحي. متمنين أن تمتد هذه الخدمات لتشمل قريتهم أيضا .

‎ويأمل أهالي قرية"الشوبك الغربي " منطقة كمين مفارق كوبري المرازيق- المدخل الجديد الشارع الزراعي ، أن يصل صوتهم إلى المهندس عادل النجار محافظ الجيزة والجهة التنفيذية و المسؤولين في قبل مجلس المدينة من أجل حل مشكلتهم واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حصولهم على حقهم الأساسي في عيش حياة كريمة.