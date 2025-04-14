غزل المحلة ينظم ترحالًا جماهيريًا لمؤازرة الفريق أمام إنبي في الدوري

أعلن مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة المهندس وليد خليل عن تنظيم ترحال جماهيري إلى القاهرة لمؤازرة الفريق الأول في مواجهته المرتقبة أمام نادي إنبي.

يواجه فريق غزل المحلة، نظيره إنبي، في المباراة المقرر إقامتها يوم الثلاثاء 29 أبريل، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية بطولة الدوري المصري الممتاز.

غزل المحلة في الدوري الممتاز

وكان غزل المحلة حقق فوزًا ثمينًا على ملعبه بهدف للا شيء على سموحة في الجولة الثانية من المرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

ويحتل غزل المحلة المركز الرابع في جدول ترتيب مجموعة الهبوط بالدوري الممتاز برصيد 20 نقطة، بينما يأتي إنبي في المركز الثامن وفي رصيده 15 نقطة.

المهندس وليد خليل رئيس مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم

غزل المحلة في كأس عاصمة مصر

وكانت رابطة الأندية المحترفة، قررت تأجيل مباراة غزل المحلة ضد المصري البورسعيدي في كأس عاصمة مصر لمدة 24 ساعة، حيث كان من المقرر إقامة اللقاء يوم الأربعاء المقبل، لتقام الخميس 17 أبريل 2025.

يلتقي فريق غزل المحلة بنظيره المصري البورسعيدي على ملعب استاد السويس الجديد، في مواجهة تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الخامسة والأخيرة من دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل غزل المحلة وصافة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات كأس عاصمة مصر برصيد 4 نقاط، خلف البنك الأهلي متصدر الترتيب، بينما يأتي المصري البورسعيدي في المركز الرابع وفي رصيده 3 نقاط، في مجموعة تضم فريقي زد وسيراميكا كليوباترا.