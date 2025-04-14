«أنا بنت مستشار».. سقوط صاحبة فيديوهات التعدي على عامل مطعم بأكتوبر

انتشرت خلال الساعات الماضية مجموعة من الفيديوهات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي قامت بتصويرها إحدى السيدات، وأثارت حالة من الجدل والغضب.

وظهر في الفيديوهات السيدة وهي تعتدي بالضرب والسب على أحد الشباب داخل أحد المطاعم، مدعية أنها “مستشارة في أمن الدولة”، وهو ما أثار استياء المتابعين الذين طالبوا بالتحقيق في الواقعة.

كما صفعت السيدة بائع مخبوزات في مكان آخر، كما نشرت فيديو من أمام أحد المستشفيات، وهي توبّخ أحد الأشخاص، قائلة: أنا بنت مستشار في أمن الدولة.

المتهمة

القبض على سيدة صفعت عامل بأكتوبر

وبتاريخ اليوم.. ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على السيدة المتهمة بتصوير عامل بمخبز، أثناء الاعتداء عليه بمدينة 6 أكتوبر، والادعاء أنه تحرش بها، إضافة إلى مضايقة العاملين بأحد المطاعم وتصويرهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

سيدة تصفع عاملًا بمطعم

ظهرت السيدة في الفيديو وهي تصفع الشاب على وجهه، وتوجه له إهانات لفظية، مدعية أنه تحرش بها، بينما بدا الشاب في حالة من الذهول، نافياً الاتهامات التي وجهتها إليه، كما زعمت السيدة في الفيديو أنها تشغل منصبًا رسميًا حساسًا، وهو ما أثار تساؤلات كثيرة حول صحة هذه الادعاءات، خاصة بعد أن ظهرت في فيديو آخر تتهم شابًا آخر بالتحرش بها داخل مطعم آخر.

الواقعة

بلاغ ضد سيدة زعمت أنها بنت مستشار

وكانت قد تقدمت المحامية نهي الجندي، ببلاغ ضد السيدة ذكرت خلاله أن هذه السيدة تتعمد إهانة المواطنين وافتعال المشكلات في أماكن مختلفة، وتوثق تلك الأفعال بكاميرا هاتفها المحمول، كما ظهرت السيدة وهي تعتدي بالضرب على شاب داخل مطعم، وتوجه له إهانات لفظية حادة، مدعية دون دليل أنه تحرش بها، بينما أظهر المقطع الشاب في حالة من الذهول نافياً أي إساءة.

وطالبت المحامية، بضرورة التحقيق الفوري في الوقائع المتكررة، التى تسببت بها هذه السيدة، وهي تتعدى بالضرب والسب على مواطنين في أماكن عامة، مدعية أن والدها يعمل في جهة سيادية، مؤكده أن هذا سلوك أثار حالة واسعة من الغضب والجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت الخبيرة القانونية “أن السيدة تظهر فى كل فيديو وهى تسب الناس دون وجه حق، وافتعال مشاكل، ويجب اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، خاصة وأنها توثق جميع المشاكل التى تفتعلها حبا فى نشر الفضائح”.

وأشارت الخبيرة القانونية، إلي أن السيدة تواجه عدة اتهامات أبرزها “ صفع شاب، والسب والقذف، إدعاء تحرش، نشر أخبار كاذبة، الإدعاء الكاذب، و التعدي على قيم المجتمع” موضحة ان القضاء المصري لا تمثله هذه النوعيات.

المحامية نهى الجندي

سيدة تدعي أنها بنت مستشار تتعدى بالضرب على المواطنين

وقالت إحدى العاملات، في مطعم بمنطقة الشيخ زايد، والذي تمت فيه واقعة التعدي على العاملين لفظيًا من قبل سيدة تدّعي أنها بنت المستشار.. “ السيدة جات المطعم.. وأول ما دخلت طلبت تقعد لوحدها في خيمة عربي.. وبعد ما قعدت قالت أقفلي عليا الستارة.. وبعدها بشوية سمعناها بتزعق.. روحنا نشوف في ايه.. لقيناها قالعة البالطو وجزمتها وكأنها قاعدة في بيتها ”

وأضافت العاملة: “ سألناها بتصرخي ليه حضرتك.. قالت إزاي تدخلوا عليا من غير استئذان.. واحنا كنا قلقانين عليها ليكون حصلها حاجة.. وأوضحت عاملة المطعم أنها كانت عصبية من بداية دخولها للمطعم.. حتى لما كانت عايزة تتصور وحد مننا صورها والصور معجبتهاش فضلت تزعق”

واستكملت عاملة المطعم: تم تحرير محضر بالواقعة وبعتنا تفريغ الكاميراتللجهات المختصة، لإن هي أهانت جميع العاملين في المطعم، وبتدّعي إن لها سلطة وصلاحيات، ودا مش حقيقي، واللي ظهر في الفيديو المتداول عبر منصات التواصل الاجتماعي جزء بسيط من إهانتها لينا.